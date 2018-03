Mõned mehed räägivad, et nad ei suuda naisele pühenduda, kuna nad ei ole suhteks valmis või aeg ei ole õige. Kuid isegi elupõline poissmees on suhteks valmis, kui ta kohtab naist, kes talle tõeliselt muljet avaldab. Millised omadused panevad sulama ka kõige tõrksama mehe?

Yourtango.com toob lugejateni kolm omadust, mida mehed naises enim hindavad.

Sa ei eelda, et mees peab vastama kõigile su nõudmistele

Kas tahad teada, mis on meeste suurim hirm suhete ja pühendumisega seoses? Nad kardavad, et sa otsid paaniliselt kedagi, kellega abielluda ning igaüks sobib.

Mehed võtavad naisi sellistena nagu nad on, mitte ei mõtle sellele, mida naine neile pakkuda võiks. Kui mees saab pisitillukesegi vihje, et sul on juba lühiajalise tutvuse jooksul temaga tõsised plaanid paika pandud, väheneb ta huvi sinu vastu ning ta tõmbub eemale. Suhte varajases staadiumis pole mõistlik sündmustest ette rutata. Võta aega, et meest korralikult tundma õppida ning näita talle, et sa naudid koos temaga olemist.

Sa näitad, et oled valmis minema jalutama

Kui mehele jääb mulje, et kogu su elu tiirleb tema ümber, tunneb ta end survestatuna. Ta kardab, et ei suuda su ootustele vastata ning on ärev, et võib sind alt vedada. Ühtlasi vaevab teda küsimus, miks sa nii kiiresti tema kasuks otsustasid.

Targem oleks mehele jätta mulje, et sa oled valiv. See näitab mehele, et hetkel sa küll naudid temaga olemist, kuid ühtlasi oled sa naine, kes saab langetada otsuseid ning kelle elu on naise enda kontrolli olla.

Kuidas seda mehele selgeks teha? See on lihtne. Ära klammerdu suhtesse, vaid jätka oma hobidega tegelemist, veeda aega ka pere ja sõpradega, edenda oma karjääri ja elu. Selle kõigega tegeledes on mees õnnelik, kui ka temale sinu elus koht leidub.

Ta elu on palju parem, kui sina sinna kuulud

Mehega suhtes olles tuleb koos temaga positiivseid asju ette võtta. Mehi ei saa jutuga veenda suhtes olema, nad tegutsevad emotsionaalsel tasandil. Kui sa tahad olla osa mehe elust, on oluline temaga koos positiivseid kogemusi luua, et teie vahel emotsionaalset sidet tekitada. Lõbutsege koos!

Ära otsi alati võimalusi suhtest rääkimiseks. Pigem plaani midagi põnevat, mida koos mehega ette võtta.

Kui jälgid neid kolme soovitust, näeb mees, et sa oled muretu ja mänguhimuline. Ta taipab, et oleks rumal sind käest lasta.