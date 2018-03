“Emotsioon on täiesti kirjeldamatu. Ma tahaks vaid oma ema ja isa näha, et neid kallistada ja hapnikumaski tahaks, istuda tahaks, sest ma ei suuda uskuda seda! Mul on tunne, et ma ärkan kohe üles ja on jälle pühapäeva hommik ja see kõik hakkab otsast peale,” õhkab Jennifer pärast saate lõppu.

Jennifer ja Sissi on viimase nädala ka toakaaslastena veetnud ning see, et mõlemad koos finaali saavad, oli nende suur unistus.

“See on poolnaljalt ja unistavalt öeldud, aga ma ütlesin Sissile täna hommikul, et kui me edasi saame, siis öeldakse sinu nimi esimesena, siis minu nimi teisena ja siis keegi kolmas. Sissi pakkus, et Helis ja täpselt nii läkski. “Aga ma ei suuda uskuda, et me koos saime!” ütleb Jennifer üllatunult, nentides, et Sissi on vist selgeltnägijavõimetega õnnistatud.

Sissi sõnul algas tema ja Jenniferi teekond sõpradena ja lauljatena juba tükk aega tagasi. Nad osalesid koos kunagi ühel laulukonkursil, kus samuti juhuslikult duetti koos laulma sattusid, tänu sellele pääsesid tüdrukud järgmisesse vooru.

Tundub, et tüdrukud toovad teineteisele õnne, kuna ka superstaarisaates laulsid nad teatrivoorus koos duetti ning tagasid selle pääsu stuudiovooru. Suurimaks unistuseks ongi nüüd tüdrukutel koos superstarisaate superfinaalis laulda.

Tüdrukute sõnul möödus eilne, esimese otsesaatele eelnev öö rahulikult ning mõlemad said end korralikult välja puhata.

“Peab ennast ikkagi maa peal hoidma, ma tegin näomaski, vaatasin “Sõprasid” ja üritasin endaga lähedane olla,” sõnab Jennifer.

Kohtunike kriitikast ei heidutu

Jennifer laulis tänases saates Laura Junsoni laulu ”Lahkühtimine”. Kohtunike arvates oli neiu lavaline olek sümpaatne, kuid nentisid, et neiu närv vedas alt, Mihkli sõnul oli ta esitus kuritegelikult must. Neiu sõnul oli tal tõesti närviga probleeme, kuid veelgi rohkem oli ta närvis peaproovis.

“Ma andsin endast kõik, ma üritasin oma lavale mineku teha võimalikult närvivabaks. Ma tahtsin näha Tomi ja Erko pilke, mis mind maha rahustasid. Meie mõlema lauluõpetaja Mirjam seisis minust vasakul, niiet ma sain talle laval olles otsa vaadata ja öelda talle “Aitäh! Ainult sinu pärast ma siin olen!”” ütleb ta.

Kohtunike kriitika Jenniferi ei kohutanud. “Ma arvan, et Mihkel ei oleks lõpus öelnud, et ta mind kolme finalisti hulgas tahab näha, kui ma ei oleks talle meeldinud. Muidugi, mu esitus ei olnud perfektne ja mul olid mustad noodid, aga see tuli sellest, et mul oli nii suur emotsioon sees ja hääl tegi jõnksatusi vahele selleks, et mulle kive teele visata natukene,” sõnab ta.

Sissi, kes laulis Etta Jamesi hitti "Something's Gotta Hold On Me" meeldis aga kõigile kohtunikele väga, nende sõnul mõjus neiu laval enesekindlalt ja veenvalt. Tüdruk nentis aga, et oma esitust ise ta kahjuks ei mäletagi!

“Mul on väga tihti nii, et ma lähen lavale ja ma olen nagu autopiloodil, see lihtsalt tuleb. Kui ma lavalt maha tulen, siis mulle jõuab kohale, et ma olin just laval ju ja tegin midagi! Selline tunne on praegu,” tõdeb ta.

“Ma tean, et mul oli ka muste noote, sest emotsioon on ülevoolav. Ma olin siiralt üllatunud, kui kohtunikelt tuli ainult positiivne tagasiside. Ma olen väga tänulik, et nad mind selles õiges suunas on lükanud,” lisab ta.

Ka Sissi muusikust isa, Dave Benton oli täna oma tütrele stuudios kaasa elamas. Bentonil ei olnud oma tütre etteaste kohta öelda muud, kui et "She was so good!" ("Ta oli niivõrd hea!" - tõlk.)

Tüdrukute sõnul superstaarisaates osalemine nende ellu hetkel suuri muudatusi ei too.