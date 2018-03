Samas saates kõneles ka Venemaa suursaadik Euroopa Liidu juures Vladimir Tšizov, kes märkis, et samahästi võidi ju kasutada Novitšokki, mille näidiseid on nii Ühendriikides kui ka Suurbritannia laborites. Suurbritannia suurim selline labor on vaid kümmekonna kilomeetri kaugusel Salisburyst, kus pargipingilt leiti kokku kukkunud Skripalid. Tšizov kinnitas, et Venemaa lõpetas ründegaaside tootmise 1992. aastal ja hävitas kõik oma keemiarelvavarud 2007. aastaks. Tema sõnul on selline relv praegu ainult Ameerika Ühendriikidel.

Johnsoni sõnul kestavad uuringud vähemalt kaks nädalat. Ta on kindel, et Putini ajal on Venemaa jätkanud ka kurikuulsa ründegaasi Novitšok tootmist ja ladustamist.

Meil on kindlad andmed, et Putini Venemaal on kümme aastat tegeletud närvimürgi loomisega, et tappa oma vaenlasi kõikjal maailmas, kinnitas eile BBC saates „Andrew Marr Show“ Suurbritannia välisminister Boris Johnson. Tema sõnul jõuavad täna Inglismaale rahvusvahelised eksperdid uurimaks, millist närvimürki kasutati endise GRU polkovniku Sergei Skripali ja tema tütre Julia ründamiseks.

Vängelt lõhnav gaas tapab hetkega

Asjatundjad ei usu peaminister Theresa May väidet, et Skripalide ründamisel kasutati sõjalise otstarbega gaasi.

„Sellised ründegaasid on mõeldud vastase elavjõu massiliseks ja kiireks tapmiseks. Ründegaasil saab olla vaid üks eesmärk: tappa vastane mõne sekundiga, igal juhul enne, kui ta suudab tarvitusele võtta vastuabinõud,“ väidavad eksperdid Daily Maili laupäevases artiklis. ÜRO pesekretäri endine nõunik keemiarelva küsimusis Igor Nikulin lükkab ümber ka viimasel ajal levinud arvamuse, et Julia Skripali kohvris võis keegi enne tema äralendu Moskvast mürgitada riided Novitšokiga või lisada seda ainet mõnda kosmeetikatootesse, mille naine kaasa võttis.

„Säärasel juhul oleks viivitamatult kannatanud sajad inimesed – kõik need, kes lendasid Juliaga ühes lennukis ning lennujaamatöötajad. Reisikohvrit on võimatu nii hermeetiliselt sulgeda, et närvimürk sealt ei lenduks. Pealegi on Novitšok väga ebameeldiva lõhnaga ja seda oleks kõik kohe tähele pannud, et kohvris on midagi kahtlast.“

Pealegi oleksid Skripalid saanud mürgidoosi niipea, kui Julia oma kohvri avas. Skripalid aga sõitsid oma autoga (tõsi nende asukoht umbes neljal tunnil tol saatuslikul 4. märtsil on politseil siiani teadmata) ringi, einestasid poolteist tundi Itaalia pitsarestoranis, käisid pubis ja alles siis vajusid juba õhtuhämaruses pargipingil samal ajal kokku.

84aastane Vil Mirzajanov, kes osales Novitšoki loomisel, on BBC venekeelsetele saadetele öelnud, et näiteks oleks võimalik kaks ampulli Novitšoki lähteainetega mahutada revolvrisse ja kui ained sekundiga üksteisega reageerivad on kuul juba teel ja pole laskjale ohuks. „Kuid see on rohkem fantaasiavallast,“ ütles Mirzajanov. Tema sõnul on praktiliselt võimatu, et Salisburys Novitšoki ründeks kasutanud inimene pääsenuks ilma ühegi haigusnähuta.

„Otsige mõrvakatse toimepanijat oma haiglatest,“ on Mirzajanov varem kinnitanud.

Neetud paik Vene mürgisegajatele?

Salisbury külje all on brittide saladuslikeim uurimiskeskus Porton Down. Sinna läks pärast Nõukogude Liidust Inglismaale pagemist tööle ka Vladimir Passetšnik, kes juhtis bioloogilise relva väljatöötamist Moskva lähedal Obolenskis. Seda teati ametlikult kui puhaste biomaterjalide uurimisinstituuti Biopreparat. Tema teateid Nõukogude Liidu salajasest programmist kinnitas ka Biopreparati juhtivteadur Kanatjan Alibekov, kes saabus 1992. aastal Ühendriikidesse.