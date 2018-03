Venemaa valimised on alati olnud halenaljakad. Kusagil mujal maailmas ei täheldata nii ulatuslikke pettusi. Teisiti polnud see ka seekord presidendivalimistel, kui ilmselt püüti täita Kremli väidetavat ettekirjutust: osalema peab vähemalt 70 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. Valimisi jälgiva Golos oli juba keskpäevaks tuvastanud sadu pettusi.

Venemaal avati 97 027 valimisjaoskonda. Enamasti olid need avatud kella kaheksast hommikul kella kaheksani õhtul kohaliku aja järgi, Kaliningradi oblastis tunni võrra kauem. Teisel pool Uuralit loeti hääli juba kokku, kui riigi lääneosas suleti viimased jaoskonnad. Telekanali Dožd andmeil oli valimistel suurim osavõtuprotsent Tõvas, peaaegu 84 protsenti. Tšukotkal oli osavõtjaid rohkem kui 76, Kemerovo oblastis üle 75 protsendi. Sel ajal polnud veel teada näiteks Tšetšeenia tulemused, kus varem on osavõtuprotsent ulatunud suisa sajani. Aleksei Navalnõi läkitas seekord sinna 53 oma vaatlejat, mööndes, et paraku tegutsevad nad ainult Groznõis. Kuid Tšeljabinskis saadeti rahvas ühest valimisjaoskonnast juba hommikupoolikul minema. Neile öeldi, et hääletussedelid said otsa. Vähemalt kolmes valimisjaoskonnas tühistati tulemused eksimuste tõttu. Kuid keskvalimiskomisjon lubas jätta tähelepanuta enne hääletamise ametlikku algust Krasnodari kraist tulnud nõudmine tühistada presidendivalimised.

Pooled valijaist olid kell 17.08 Moskva aja järgi hääletamas käinud. Navalnõi teatas, et tema vaatlejate andmeil on suuremates linnades näidatud hääletusaktiivsust kuni 20 protsenti tegelikust suuremana. Ta oli kutsunud venemaalasi üles presidendivalimisi boikoteerima. Ukrainas aga keelati hääletada kõigil venelastel, kel pole diplomaadipassi. Politsei piiras Kiievi saatkonna ja Lvivi ning Odessa konsulaadid metalltõketega ja kohal olid ka aktivistid, et takistada kõiki katseid hääletada.

Valimistel oli üht-teist naljakatki. Näiteks lendas Arzamassis üks mees jaoskonda deltaplaanil, kirjutab internetiportaal newsru.com. Peterburis marssisid aga kohale soomusrüüs rüütlid, odad pihus. Valijate meelitamiseks lubati mõnel pool jaoskondades tehtud parima selfi autorile kinkida iPhone, teisal korraldati kontserte ja pakuti kehakinnitust. Osa vaatlejaid kurtis, et kui Vilniuses tuli koos oma kaaskonnaga saatkonda valima Filipp Kirkorov, blokeerisid nad kogu ruumi kümneks minutiks, takistades teisi hääletamast.