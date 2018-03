Arvatavasti tuleks suuremale osale pensionäridest üllatusena olukord, kus kahe kuu pensioni korraga kätte saades läheb ühe kuu pension täie rauaga tulumaksu alla. Tegu pole küll standardolukorraga, sest suurem osa pensionitest kantakse üle pangakontodele. Töötavate pensionäride maksustamisel viitas nii mõnigi poliitik, et mille poolest töötav eakas peaks olema kuidagi eriliselt koheldud, seadused kehtigu kõigi jaoks ühtmoodi. Kuid küsida võiks sedagi, kuivõrd on õigustatud pensionide maksustamine? Kui varem küsiti sarnast küsimust ka miinimumpalga pealt tulumaksu tasumise kohta, siis praeguseks on see probleem lahendatud – miinimumpalk on tulumaksuvaba. Nüüd tuleb aga küsida, kuivõrd on õigustatud pensionide tulumaksustamine? Mõne euro kaupa pensionilt tulumaksu kogumine ei täida eelarvet, kuid annab tööd suuremahulisele bürokraatiamasinale. Antud juhul tekkis probleem sellest, et pensioni kojukandepäeval oli selle saaja haiglas. Järgmisel kuul sai kätte aga mitte kahe kuu raha, vaid sadakond eurot vähem, mis oli tulumaksuna maha arvestatud. Nimetaud summa pole mitte alatiseks kadunud, vaid selle saab pensionär tagasi.

Kuid just siin konks ongi – selle aasta algul maha võetud tulumaksu tagasi alles järgmise aasta märtsis. Ja sedagi mitte niisama, automaatselt, vaid ales pärast tuludeklaratsiooni esitamist. Kui pensionär ise arvutit ei kasuta ega pole tal ka tuttavat või sugulast, kes tal netideklaratsiooni täita aitaks, on vaja minna maksuametisse ja täita seal raha tagasinõutamise paberid. Maainimesele tähendab see koos bussiga linnasõiduga terve päeva ettevõtmist.

Muidugi saab iga ametnik seadustes näpuga järge vedades kinnitada, et just täpselt nii peavadki asjad käima, tundes uhkust, et riigimasin töötab õlitatult. Tavamõistusega lähenedes on sellist asja raske nimetada millekski muuks kui eaka inimese solgutamiseks. Saja euro suurune kaotus võib küll mitmetuhandese palgaga ametnikule olla köömes, kuid pensionärile tema pingelise eelarve juures olla suureks hoobiks. Pole kerge valik, kas loobuda sellel kuul ravimite ostmisest või kommunaalkulude tasumisest. Ainuüksi pensionäri panek sellise valiku ette näitab praeguse maksukorralduse vildakust.