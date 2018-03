Valitsus eraldas kirikutele suured summad omandireformi reservfondist. Õiguskantsler ja üldsuski leidsid, et see pole seaduslik. Eks ta ole - nimetatud fond on ju sihtotstarbeline, ainult omandireformi kahjude heastamiseks mõeldud. Seda reformi teostas meie taasloodud riik, sõjakahjusid ei tekitanud meie oma riik ja sõda ei saa kuidagi samastada omandireformiga.

Ei näe küll võimalust, et selle fondi mõtet saaks kuidagi teisiti tõlgendada. Nüüd pöördub õiguskantsler kohtusse seda tõestama - asjaolusid, mis niigi kõigile on selged? Miks valitsus sellest aru ei saa, siin on ju vaja ainult funktsionaalse lugemise oskust?

Samas ma ei tea ühtegi teadjamat-professionaalsemat juristi meie riigis kui õiguskantsler! Miks valitsus nii ei arva? Õiguskantsleri põhiseadusest tulenev ülesanne on kontrollida, et riigis toimetataks seadustega kooskõlas. Avalikku huvi omavates probleemides soovib avalikkus teada, kas tõesti Jüri Ratas jättis õiguskantsleri ettepanekuga arvestamata? Ja kui nii, kas siis põhjendama ei pidanudki?

Milleks pöörduda kohtusse, kui see on palju rohkem aega ja kulutusi nõudev ja kui asju saab lihtsamini lahendada? Valitsuses peaksid olema pädevad inimesed, kes tunnevad seadusi nii hästi, et ei pea kohtuse minema? Eriti, kui on olemas õiguskantsleri seisukoht.