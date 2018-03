„Alati on hea meel, kui kohtun nõmmelõokesega,“ tunnistab Peep Lassmann, pianist, õppejõud ning kauaaegne muusika- ja teatriakadeemia rektor. Samuti on täna 70aastaseks saav Peep Lassmann ka kirglik linnuvaatleja ja -kuulaja. Nõmmelõokese järel on laululindudest tema suur lemmik soo-roolind. „See on lind, kes pole soo- ega roolind, teine nimi on tal putke-roolind. Tema on ka väga suur virtuoos.“

Mida teie kõrv ütleb, kas kevad on kohale jõudnud?

Varakevad on kohal! Lõuna-Eestis ei pruugi musträstad veel laulda, aga Tallinnas on neid juba kuulda. Nemad võivad muidugi mõnikord sooja ilmaga, kui kalender on nii-öelda sassis, laulda ka keset detsembripimedust.

Ühe korra olen tänavu aga juba kuldnokkagi kuulnud, nii et midagi toimub, jah.

Kas on mõni rändlinnuliik, kelle saabumist te kohe ootate?

Ei ole mul mingeid ootusi, küll nad tulevad kõik kohale, viimased veel juuni alguses – näiteks väike-käosulane, kes saabub Indiast; tema on meil uus liik, pesitseb Eestis alles viimased 15 aastat.

Jaanipäeva paiku hakkab aga nägema juba tagasi rändajaid.