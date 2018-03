Pärast varasemaid surmaga lõppenud rongiõnnetusi on öeldud, et tõkkepuid paigaldada pole kavas. Pärast viimast suuremat õnnetust, kus rongi omanik oli mures, et võibolla tuleb rong maha kanda, otsustati tõkkepuid siiski paigaldama hakata. Kas inimelude asemel loevad ohutuse tagamisel vaid materiaalsed kaalutlused? Milline on riigi seisukoht raudteeohutuse osas? Kas senine regulatsioon toimib või on see ajale jalgu jäänud?

Rasmus Ruuda, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium: Normid ei ole takistuseks, et ehitada ülesõite ohutumaks. Norm kehtestab miinimumnõude, aga raudtee omanik võib ja saab alati nö kõrgema tasemega ülesõidu ehitada. Ülesõitude ohutust monitooritakse pidevalt, vastavalt sellele planeeritakse investeeringuid ja ülesõite pidevalt ka uuendatakse. Juba täna on Eesti Raudtee võtnud investeeringute kavva ligikaudu poolsada ülesõitu.

Küll ei saa nõus olla konstruktsiooniga, „kui laipade puhul ei peetud tõkkepuid vajalikeks, küll aga rongi hävimisel.“ Pigem on küsimus selles, et ka rongis on inimesed, kes võivad viga saada.

Kahjuks pole võimalik kõiki õnnetusi fooride ja tõkkepuudega ära hoida, aga kindlasti tuleb edasi liikuda ohutuse paremaks tagamiseks ülesõidukohtades.