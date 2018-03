Pühapäeval saadetud kirjas erakonnakaaslastele kritiseeris erakonna esimees Hanno Pevkur enda parteikaaslasi Laine Randjärve ja Keit Pentus-Rosimannust, väites, et nood on alustanud tema vastu järjekordset salakampaaniat. Kirjale reageeris Kaja Kallas, kes pakkus välja, et Pevkur võiks end riigikogu aseesimehe kandidatuurilt taandada.

Kaja Kallase kiri:

"Kui kolmapäeval rääkisime telefonitsi ja sa palusid, et ma ütleksin fraktsioonile, et ma sind toetan, siis ütlesin sulle, et ma ei saa seda teha. Sõnades oled sa mind justkui toetamas, teod aga räägivad sootuks muud. Rääkisime sellest, et pole üllatus, et fraktsioonis on terve rida inimesi, kes ei soovi sinule häält anda. Ütlesin sulle siis ja kordasin eile üle sinu vastamata kõne peale tagasi helistades, et ma ei soovi valida pooli, sest mul on paadis vaja kõiki erakonna ja fraktsiooni liikmeid. Nii neid, kes sind toetavad, kui neid, kes seda ei tee.