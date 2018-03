"Nüüd on Ratas hakanud lubama, et pensionärid saavad ekstra pensionitõusu, aga tegelikult on see sama, mida Keskerakond on Tallinnas kogu aeg teinud: võtnud Tallinna raha ja pannud oma kampaaniasse. Nüüd te teete täpselt sama riigi rahaga," süüdistas Randpere.

Keskerakond lubab pensionäridele paari aasta pärast erakorralist pensionitõusu. Randpere sõnul on see riigi rahaga valimiskampaania tegemine.

Seekordses "Seitsmeste uudiste" nädalakokkuvõttes debateerivad pensionitõusu, EKRE ja Venemaa presidendivalimiste teemal keskerakondlane Viktor Vassiljev ja reformierakondlane Valdo Randpere. Muuhulgas ütles Vassiljev, et Ratas ei ole kunagi valetanud ja kõik tema lubadused saavad teoks.

Vassiljev torkas, et erinevalt Reformierakonnast teevad nemad oma lubadused teoks, seal hulgas ka pensionitõusu.

"Teie lubasite, et me saame Euroopa viie rikkaima riigi hulka. Millal me sinna saame, ei tea," seletas Vassiljev.

Poliitik jätkas, et Keskerakonna valitsuse peaminister Jüri Ratas ei ole kunagi valetanud. "See, mis ta ütleb, see toimubki," kinntas Vassiljev.