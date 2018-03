Ilmselt on tähelepanu äri- ja rahaasjadel. Ka konkurentide ettevõtmisi tasub jälgida – ehk on nad teinud midagi uut ja põnevat, sinul tuleb suuta nendega sammu pidada.

Tööl on palju sebimist ja ärevust, visatakse õhku uusi ideid. Mõne kolleegi mõtted võivad tunduda esmapilgul geniaalsed, ent need ei pruugi viia jätkusuutlike ettevõtmisteni.

Süütu vestluse käigus võib ilmsiks tulla mingi seni hästi varjatud saladus. Enne selle edasi rääkimist teistele inimestele tuleb sul veenduda, et tegemist on ikka tõsijutuga.

Palju õnne, Kalad! Uuel eluaastaringil on tähelepanu ilmselt suuresti rahaasjadel. Uudne lähenemine aitab edasi. Sul tuleb mõelda, nuputada, suhteid luua, et rahalist olukorda parandada. Stabiilsust ei ole sugugi kerge saavutada. Edu võib sind saata siis, kui tegeled omapäraste asjadega. Sulle on tähtis positsioon, tahad, et sind tunnustataks ja imetletaks.