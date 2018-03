„Venemaale vôib ônne soovida, et üks ajaloo pisike nõksakas sai mööda sõidetud ja kõik läks rahulikult: kahju on see, et Putinile polnud isegi teoreetilist alternatiivi, mida saanuks vōtta huumori või kerge ehmatuseta,“ kommenteerib Venemaa presidendi valimisi riigikogu vene sõprusrühma esimees Igor Gräzin.

„Edasi on lood nii, et kahe ja poole aasta eest katkestas Riigiduuma praktiliselt kõik kontaktid Eestiga ja tobe lugu kûll, me ei tea Duuma Eesti-rühma liikmete ei nimesid ega nägusid ja mis dialoogist me siis räägime,“ ütleb reformierakondlane Gräzin.

„Kui Trumpil kõlbab rääkida Põhja-Koreaga, siis kõlbab meil ka Duuma-saadikuid kutsuda kaua iganes. Seda enam, et nad meile kaks visiiti n.ö. võlgu. Inimlikult ma vist isegi saan aru, sellest hirmust, mida nad tunnevad Kremli ees ja Eestisse-tulemise pärast, aga teame ju kui alusetud ja tobedad on need viimased.“

Gräzini sõnul on parlamentaarne koostöö raske kui mitte võimatu, kui teine pool piilub üksnes nurga tagant. „Kui Putin sellest aru saab, siis on see sammukeseks tagasi, s.t. normaalsuse juurde.“