Kaks korda lahutatud Donald Trump püüdis enda miniat Vanessa Trumpi veenda, et naise ja Donald Trump juuniori abielu on päästmist väärt. Paraku ebaõnnestus president selles ülesandes ning on nüüd pahane.

"President püüdis Vanessa otsusele vahele segada," väitis Trumpi perekonnale lähedalseisev isik. "Ta on isiklikult löödud ... Donald Trump ebaõnnestus abielunõustajana."

Nydailynews.com kirjutab, et allika jutu järgi soovitas Trump enda pojal ja Vanessal veel veidi pingutada, kuigi oli nende probleemidest teadlik. Neljapäeval andis Vanessa siiski lahutuse sisse. Väidetavalt oli üheks lahutuse põhjuseks see, et abikaasa ei aidanud Vanessat piisavalt nende viie lapsega.