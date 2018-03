Tehnilise järelevalve ameti tellimusel valminud uuring sedastas, et Kohtla-Järve hoonete kahjustused on osalt põhjustatud sügavamate pinnasekihtide liikumisest ning majade vajumine vähehaaval jätkub, kirjutab Põhjarannik.

Kohtla-Järve majade elanikud on majadesse tekkinud pragusid sulgenud, kuid natukese aja möödudes tekivad ikka ja jälle uued. Tehtud audit näitas, et majade kokkukukkumise ohtu ei ole, küll aga tuleks majaelanikel jälgida torustikke, eriti gaasitorusid, et need liiga tihedalt seina sees ei oleks ja seinal vajudes mängimisruumi oleks.

Tavapäraselt vastutab rohkem kui kümme aastat pärast kaevandamise lõppu juhtuvate kaevandamisest tulenevate kahjude eest riik ehk keskkonnaministeerium. Kõnealusel juhul pole aga näiteks gaasitoruga seotud ümberehituseks korteriühistul sealt toetust loota.