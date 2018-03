Kuldmunade juubeligalat varjutab plagiaadikahtlus: kahes kategoorias Kuldmuna võitnud Coop panga reklaam „Rahnu saar“ näib olevat maha vehitud maineka USA filmirežissööri Wes Andersoni ühe reklaamklipi pealt. Kuldselt auhinnatud reklaami tegijad agentuurist Optimist ütlevad, et sarnase filmikeele kasutamine oli algusest peale ja avalikult taotluslik ning loomevargusesüüdistus seega alusetu.

Reedel, 16. märtsil jagati Kultuurikatlas 20. korda Kuldmune.

Mõni tund enne auhinnatseremooniat sai Õhtuleht anonüümse vihje: „Kuldmunade jagamisel on puhkemas suur plagiaadiskandaal. Seda juhul, kui auhinnavääriliseks peaks tunnistatama kolmes kategoorias shortlist’i pääsenud Coop panga klipp, mis on äravahetamiseni sarnane USA filmirežissööri, Wes Andersoni „Kuutõusu kuningriigi“ reklaamklipiga.“

Allikas saatis Õhtulehele mõlemad, nii Wes Andersoni kui ka Coop panga, reklaamklipid. Ja tõsi, mis tõsi – sarnasus on liiga suur, et olla juhuslik. Mõlemad klipid algavad täpselt ühesuguse kaadriga ning läbivalt kasutatakse samu kompositsioonivõtteid. Anonüümseks jääda sooviv allikas, kes töötab turunduse valdkonnas kliendi poolel, leiab, et selline reklaam ei ole Kuldmuna vääriline: „Niisuguseid asju võib küll teha täitmaks ärilisi eesmärke, aga kas on eetiline esitada sellist tööd konkursile, kus hinnatakse Eesti agentuuride loovust ja loomingulisust? See ju näitab, kui kehv on eesti reklaami tase...“