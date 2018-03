Ka Jekaterina ja Svetlana tõdesid, et valik langes Putinile, sest nad näevad, mida ja kui palju ta on ära teinud. „Ta töötab inimeste hüvanguks ja meile meeldib ta inimesena,“ põhjendas Svetlana.

Valimas käinud Vene Föderatsiooni kodanike seas kõlas sisuliselt üks nimi, kelle poolt oma hääl anti. Peterburis elav Anna ütles, et tema valik langes Vladimir Putinile, kuna Putin on Venemaa jaoks palju ära teinud ja suuremad teod alles teda ees ootamas.

Oli ka neid, kes kaalusid kahe või enama kandidaadi vahel. Rufina näiteks kaalus kolme kandidaadi vahel. „Valikut teha oli raske, kuna Putin on liiga pehme, et olla poliitikas koos ebastabiilsete poliitikutega. Vladimir Žirinovski on selline naljakas, kuid hea inimene, kes võiks inimesi korrale kutsuda. Pavel Grudinin, tema on kommunist. Ja nii olen välja valinud Putini, kuna ta on Venemaad edasi viinud ja ta on ainukene, kes võib Venemaa heaks midagi ära teha,“ rääkis Rufina.