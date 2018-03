Elver Loho on laiemale avalikkusele tuntud kui internetiaktivist ja suur kanepi legaliseerimise pooldaja. Oskar-Aleksander Lesment on äsja bakalaureuseõpingud lõpetanud nooruke maapõue spetsialist, Erik Kesa aga 21aastane jalgpallur.

Otsedemokraadid soovivad olla kollektiivne näpp, mille rahvas saab panna kaalukausile igas küsimuses, mis riigikogu ette jõuab. See hakkab välja nägema nii, et erakond viib enne läbi digitaalse rahvahääletuse ja sellele vastavalt hääletavad ka riigikogus. Kõigepealt peavad nad muidugi koguma kokku 500 liiget ja järgmise aasta valimistel riigikokku pääsema. Vähemalt see suund ja soov on neil küll. Need nemad on kolm asutajaliiget Elver Loho , Oskar-Aleksander Lesment ja Erik Kesa , kellega on liitunud ka – oh üllatust – pagenduses Priit Kutser !

“Asjad tuleb selgeks rääkida.“

Esimene kohtumine rahvaga oli laupäeval Tallinna vanalinnas asuva baari Levist Väljas teisel korrusel paksude kivimüüride vahel.

„Mis siis täna kavas on?“ küsin enne kitsast uksest baarihämarusse astumist erakonna ühelt asutajaliikmelt Elver Loholt.

„Meil ei ole kindlat kava. Improviseerime,“ vastab ta.

Laiades aknaorvades, seinaäärsetel puupinkidel ja seljatoega taburettidel seab end sisse umbes viisteist inimest.

Seljakotiga mees astub ruumi ja küsib Loholt: „Lugesin Facebookist selle ürituse kohta. Kas võin tuua alt baarist pudeli õlut ja kuulama tulla?“ Jaa, muidugi ta võib.

Loho räägib, et otsedemokraatliku erakonna loomise idee tuli juba 2011. aastal, aga tookord tundus, et ühiskond pole selleks veel küps. Ometi on tema sõnul senine praktika näidanud, et riigi pakutavad otsedemokraatia alged ei toimi piisavalt hästi. „Kaks aastat tagasi kogusin rahvaalgatus.ee portaalis vajalikud rohkem kui tuhat allkirja algatusele lubada Eestis kanepikasvatust, aga riigikogu ei viitsinud seda isegi ära kuulata. Võid ju koguda allkirju, aga keegi ei tegele sellega,“ on tal senisest otsedemokraatiast olemas nadi kogemus. Sestap tahab uus erakond koos rahvaga mõelda, kaardistada, analüüsida, milliseid muudatusi saaks teha.

Ühisel arutlusel tuleb murekohana jutuks ka noorte narkoharidus, mis võiks olla nüansirikkam, ja eestlaste suur alkoholilembus. Seljatoega taburetil istuv punase jope ja pehme keelega noormees ütleb kaasa mõeldes: „See on pinged ja emotsioon, mis paneb inimest haarama alkoholi järele.“

Loho: „Inimesed ei suuda omavahel asju selgeks rääkida.“

„Õigus!“ ühmab kõikudes ukseavas seisev ja seinalt tuge otsiv noormees. Keegi ei vaata teda pika pilguga kui mõnd tülikat elementi. Peagi vajub ta ise kõrvalruumi diivanil sügavasse unne ja tema vilisev nohin on järgnevatele arutlustele taustaks.

ESIMENE KOKKUSAAMINE: Uue erakonna esimesele kohtumisele rahvaga oli kokku tulnud umbes viisteist inimest. (Tiina Kõrtsini)

Tagatoaks on rahvas

„Otsedemokraatia mõte ongi, et me räägime asjad selgeks,“ jätkab Loho. „Ja olemasolevad erakonnad on oodatud jagama oma kogemusi.“

Ta toob välja, et praegu tehakse otsused ära poliitilistes tagatubades ja riigikogus vajutatakse siis hääletusnuppu, aga otsedemokraatliku erakonna jaoks on tagatoaks rahvas ja erakonna liige on rahva nõunik.

Tagareas istuv halli jakiga mees tõstatab küsimuse – aga kui rahvas pole pädev?

„See on siis juba meie tegemata töö,“ sõnab Loho ja lisab, et oluline on teenida oma rahvast ja riiki uurimise, harimise ja selgitamise kaudu, mitte rahva eest otsuseid tehes.

„Kindlasti tahaks lõimida ka Eestis elavaid venelasi ja eestlasi. Integratsioon ei saa toimuda, kui me ei vii läbi ühiseid arutlusi venelaste ja eestlastega meie riigi tuleviku üle,“ ütleb Loho.

Kui rohkem kui kahe tunni pikkune kokkusaamine on lõppenud, küsin temalt omavahel, kuidas otsedemokraadid suudavad tagada, et nad ei muutu ajaga n-ö tüüpilisteks pintsaklipslastest poliitikutest, kelle side rahvaga on ähmastunud.