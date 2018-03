"Aga üldiselt liigub inimesi siin ringi päris palju. Praeguse seisuga tundub, et üle poole inimestest on juba valimas käinud. Meil tuli eile Vene riigitelevisiooni juhiga jutuks, mis see valimisprotsent võiks olla, ja tema pakkus välja, et kuskil 70% osaleb ja 70% võiks Putin hääli saada."

Kuidas on aga lood rikkumistega jaoskondades? Marrandi pole veel miskit eriskummalist märganud. Ta leiab, et tõenäoliselt selles osas rikkumisi ei tule ka. "Ei näe, et keegi midagi väga valesti teeks, aga eks üks asi on siin tehniline valimiste pool, teine kogu see protsess, kuidas valimisteni jõutakse. Need on kaks täiesti erinevat asja ja tegelikult on probleem selles üldises, juhitud demokraatia põhimõttes, kus vaba konkurents on pärsitud," räägib Marrandi.

"Tehniliselt otseseid rikkumisi ma siin tähele ei ole pannud, aga umbusku on küll. Siin ühes jaoskonnas oli üks selline vanem proua, kes keeldus meile andmast numbreid, kui palju üldse valijaid on. Käis ja helistas kuskile kogu aeg," ütleb Marrandi. "Lõpuks selle, kui palju seal hääletas, selle numbri me saime aga seda, kui palju nimekirjas üldse valijaid on, neid andmeid me kätte ei saanudki. Lihtsalt meile ei antud neid andmeid."

Lisaks sellele viitab Marrandi valimisdebatile. "Sellist avatud poliitilist parlamentaarset debatti, kust võiksid kandidaadid välja tulla, ju tegelikult ei ole ja see on nagu põhiline. Siin on pigem sellised debatid, mis on kohati üsna kummalised olnud, ja kus ühelgi debatil president Putin ise ei ole osalenud, kuid teised osalevad," räägib Marrandi.

"Pluss see debati formaat on selline, et igaüks saab paar minutit rääkida ja siis lähevad kõik seal omavahel kangesti vaidlema ning kõik nimetavad Putinit peamiseks kandidaadiks. Ja kui me siin siis küsisime, miks Putin ei osale, ütles Putini volitatud esindaja, et Putin on presidendi tööga hõivatud ja tal pole aegagi ning ta teab niigi, mida teeb," toob Marrandi välja. "Kahjuks nad ei tea, milline näeb välja avatud demokraatlik debatt. Sellest on muidugi kahju, et see nii siin Venemaal on."