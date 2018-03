Eesootava nädala esimesed päevad hellitavad meid küll plusskraadidega, kuid kolmapäeval võib õhutemperatuur taas alla kümne kraadi langeda. Lisaks sajab pidevalt lund ja lörtsi.

Ilmaprognoosi järgi on pühapäeva õhtul ja järgneval ööl olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur langeb taas miinuspoolele. Saartel ja rannikul puhub lääne- ja edelatuul kuni 15 m/s.

Esmaspäeval jõuab riigi ilmateenistuse andmetel madalrõhkkond Eesti kohale. Mitmel pool sajab kerget lund, päeval on sadu kohatisem, kuid lisaks lumele sajab ka lörtsi. Lääne- ja loodetuul on jätkuvalt tugev, kuid päeval vähehaaval rahuneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval on 0..+4°C.