"Ma olen Moskva kesklinna valimisjaoskonnas number 115 ja ütleksin, et valimised lähevad siin rahulikult. Näiteks selles valimisjaoskonnas on valima tulemas kokku ligi 2000 inimest ja selleks hetkeks, kui meie siia saabusime, oli valimas käinud juba 900 inimest," muljetab Olga Ivanova.

Venemaal Moskvas presidendivalimisi vaatleva riigikogu liikme Olga Ivanova sõnul sujuvad sealsed valimised küllaltki hästi, kuigi üks kandidaat on avaldanud oma pahameelt valimiskomisjonile, kuna plakatile on ilmunud täiendused tema varade ja sissetulekute kohta.

"Inimesed tulevad, neid registreeritakse ära ja neile antakse pikk valimissedel, millega lähevad edasi kabiini," räägib Ivanova, kuidas näeb välja sealne valimisprotsess. "Seal nad siis valivad ära ja panevad mingisuguse märgistusega kastikese sisse. Järgmine samm mida nad teevad, nad lähevad sellise valimiskasti juurde, mis on mitte tavaline nagu meil, aga erinevus seisneb selles, et too on elektrooniline. Ehk sinna on tehtud selline seade, mis on plommiga kinni pandud ja üleval on skänner, mis loeb juba hääli kokku."

Ivanova sõnul on kohapeal mitmeid vaatlejaid. "Neid on siin hästi palju ja iga presidendi kandidaadi poolt on võimalik ka oma vaatleja saata. Ja kui tavaline inimene tahaks vaatlejaks tulla, siis see on ka täiesti lubatud. Siin on neid lausa viis inimest," räägib Ivanova.

"Siin on tekkinud ka üks probleem sellega, et suure plakati peal, kus on kõik presidendi kandidaadid kirjas, on Grudinini juurde lisatud üks lipik. Nimelt selgus lisainformatsioon tema varade ja sissetulekute kohta," selgitab Ivanova. "Kõigi kandidaatide kohta oli sama lugu kirjas, aga nagu ma aru saan, siis Grudinini kohta selgus midagi muud kui ta ametlikult Keskvalimiskomisjonile esitas ja see oligi nüüd lisatud sinna alla ja see muidugi torkab silma," muljetab Ivanova.