Ööl vastu laupäeva ärkas üks Lappeenrantas elav soomlane üles suure ehmatusega – keegi oli autoga ramminud tema maja seina. Juhiks oli aga purupurjus eestlane, kes üritas põgeneda, kuid jäi aia külge kinni.

Lappeenranta elanik Mirka Laakso rääkis ajalehele Ilta-Sanomat, et oli just magama läinud, kui käis kõva pauk. "See oli nagu pomm," kirjeldas ta.

Lugejafoto portaalis Ilta Sanomat (Kuvatõmmis/is.fi)

Kella kahe paiku öösel koos kaasaga õue tormanud, nägid nad Eesti numbrimärgiga autot Volkswagen Passat, mis nende maja seina vastu oli litsutud. Auto tuled põlesid, mootor töötas ning mõlemad esiuksed olid lahti.