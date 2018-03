Valimiskastid on seekord paljudes kohtades läbipaistvad. Nii on võimalik ka näiteks Krimmis Sevastopoli jaoskonnas valijatel näha, kelle poolt teised on juba hääletanud. Salajasted valimised? Pigem mitte.

A busy polling station in naval city of Sevastopol, in annexed Crimea. Lots of ballot papers visible in the boxes. All that I can see are for the same candidate. Guess who? #Russianelections pic.twitter.com/ZyGtMXNhj3