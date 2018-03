Üks asi on vaadelda valimisi rahvusvahelise organisatsiooni koosseisus ja hoopis teine asi on võtta vastu probleemsest riigist endast lähtunud kutse. Kui Olga Ivanova vaatleb valimisi Venemaa Riigiduuma kutsel, siis sellist lähetust ei pidanuks praeguses olukorras aktsepteerima Riigikogu juhatus ega Keskerakonna fraktsioon. Selliste „vaatlejate“ staatus ei ole neutraalne, neid kasutatakse sisemaises propagandas valimiste legitimeerimise eesmärgil ja selliseid kutseid vastu võtta ei ole väärikas.

Seoses Venemaa presidendivalimistega on üles kerkinud küsimus, kas neid on paslik vaadelda. Riigikogu liikmed Jaanus Marrandi ja Olga Ivanova saavad Venemaale mineku eest vaat et võrdselt nahutada, ehkki neil on erinev kutse ja staatus.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) on ainus organisatsioon, mis võttis Venemaalt Ukrainas ja Krimmis toimunu pärast 2014. aastal hääleõiguse ära ega ole seda taastanud. Seda vaatamata sellele, et Vene lobi on Strasbourgis tugev ning eelmine Assamblee president pidi koos Venemaa esindajatega Süürias käimise pärast taanduma. Suhted on jäised ja ENPA ei saanud Moskvalt valimisteks kutsetki.

OSCE Parlamentaarne Assamblee osaleb ja järelikult ei saa Marrandile midagi ette heita, kui ta on kohal, teeb tööd ja aitab vaatlemisjäreldusi kujundada. Kas ka OSCE võinuks selja sirgu lüüa ja öelda, et kuna vabade ja ausate valimiste läbiviimiseks pole eeldusi, siis pole vaja osaleda, on juba teise tasandi küsimus.

Parlamentaarsetel assambleedel aitab järeldusi teha OSCE egiidi all tegutsev ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights). Tavaliselt on just ODIHR asendamatu abimees, andes valimisvaatlusele laiema raamistiku. Olles riigis pikaajaliselt kohal, teevad nad detailse ülevaate meedia ja poliitiliste vabaduste olukorrast, väljundite võrdsusest või selle puudumisest valimistel osalejate jaoks jne.

Olen ise kogenud päris ebameelduvat konflikti ODIHR-i professionaalse töö ja režiimi poolt kodustatud vaatlejate vahel. Paraku on selliseid sattunud ka väärikate organisatsioonide koosseisu. Nad rõhutavad oma tähtsat parlamentaarset saatust ja valimispäeva protseduuride sujuvust, keeldudes nägemast, kui laiem poliitiline taust ei ole loonud eeldusi vabade ja ausate valimiste läbiviimiseks. Veel selgemalt satuvad sellisesse ostetavuslõksu režiimi endas poolt kohale kutsutud vaatlejad.

Omaette küsimus on see, kas praegused Venemaa valimised toimuvad halvemas või paremas olukorras, kui on olnud mitmed varasemad valimised näiteks Valgevenes või Aserbaidžaanis. Ka Venemaa eelmisi valimisi, kus rahvusvahelisi vaatlejaid osales palju rohkem, ei olnud sellepärast nüüdsetest valimistest paremad. Praegu on probleem pigem Venemaa teravnenud suhetes Läänega, sest ette programmeeritud tulemusega ja mittevabu valimisi on varemgi olnud.

Olen käinud palju kordi vaatlusmissioonidel Ukrainas, Georgias, Moldovas ja Aserbaidžaanis – alati ENPA koosseisus. Ühe korra olen ENPAga vaadelnud Armeenia ja Venemaa valimisis ning korra Valgevene valimisi (kui ENPAt ei kutsutud) OSCE lipu all.

Mu kõige huvitavam tähelepanek Venemaa valimistel viis aastat tagasi Krasnodaris oli järgmine. Vaatan ja teen kindlaks, et Putinil on minu jaoskonnas kõige rohkem hääli, aga napilt üle 50 protsendi. See teeb komisjoni närviliseks, ilmselt tahtsid nad „tublimad“ olla. Kuna ringkonnakomisjon on minu hotelli kõrval, siis lähen sinna, et olla kindel, et minu jaoskonna numbrid kindlaks tehtud kujul ka kohale jõuavad. Öö otsa ootan, ma ei saa aru, kuidas andmed linna teisest otsast nii kaua „sõidavad“. Mis toimub? Panen tähele, et Putini keskmine toetus erinevates jaoskondades on 50 protsenti ja veidi üle. Siiski eristuvad kaks kohta ligi 90-protsendilise toetusega. Mis need on? Kohalikke küsitledes teen kindlaks: üks on kinnine psühhiaatriahaigla, teine on naha- ja suguhaiguste dispanser. Minu jaoskond tuleb kuue paiku hommikul ja andmeid muudetud ei ole.