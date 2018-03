Eestis on see samuti menukas noorte seas, kes kogunevad iiri pubidesse Guinnessi timmiga ja lõbutsema.

Iirimaa kaitsepühaku päev on peale kodusaare eriti populaarne Põhja-Ameerikas, kus elab palju iiri väljarändajate järeltulijaid.

Teatavasti meeldib paljudele eestlastele tähistada Lääne kultuuriruumis kanda kinnitanud kommertspühi. Nii on ka Lá Fhéile Pádraig'i ehk St. Patrick's Day - pätrikupäevaga.

Vikipeedia kirjutab, et Püha Patricku päev on tavaliselt 17. märtsil tähistatav katoliiklikku päritolu usupüha, millest 20. sajandil kujunes ülemaailmselt tähistatav iiri kultuuri püha. See sai nime Iirimaa tuntuima kaitsepühaku, püha Patricku (u. 387–461 või 493) järgi.