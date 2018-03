"Tänase seisuga on meie poole pöördunud 69 inimest, mullu oli pöördumisi 440, ja tänavu tundub, et see number läheb üle," ütles võrdõigusvolinik Liisa-Ly Pakosta, kelle sõnul oli kümnend tagasi aasta peale kokku vaid 78 pöördumist.

"Kõige suurem murekoht on samas ikka sama püsinud – see on laste ja tööelu kokku sobitamine," sõnas Pakosta, et selle murega pöördub üha rohkem isasid.

"Kui naine on hästi haritud, töötab heade tulemustega, aga edutatakse hoopis äsja kollektiiviga liitunud noort meest, siis seda olukorda kutsutakse klaaslaeks," ütles Pakosta naiste poolt tööl märgatud ebaõigluse kohta.

"Näiteks pöördus ühest riigiettevõttest mitu naist, et seal edutatakse naiste asemel madalama kvalifikatsiooniga mehi. Naistele isegi ei teatata, kui mingi konkurss on," tõdes volinik.

