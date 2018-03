Prügifirma tunnistab, et on pikka aega olnud suures hädas ega suuda kliente korralikult teenindada, sest lihtsalt ei leia tööjõudu.

„Viis protsenti kasvav majandus tähendab, et Eestis on töökohti kaugelt rohkem kui töötegijaid ja seetõttu on muutunud keeruliseks leida töötajaid just raskematele töödele, mida prügiautojuhi ametikoht kindlasti on,” vabandab Eesti Keskonnateenuste ASi juhatuse liige Bruno Tammaru.