Tallinna külje all Saula külas Harjumaal süttis menuka teemapargi Viikingite Küla üks hoonetest. Põlema läks saun, mis on mäe sisse ehitatud, seetõttu on ka kustutustööd tavalisest raskemad.

Päästeameti Põhja päästekeskusest öeldi Õhtulehele, et leekides on saunahoone. Kohal ollakse kolme päästemeeskonnaga, lisaks ka priitahtlikud pritsumehed.

Hoone oli süttides tühi, keegi kannatada ei saanud ja inimesi ei evakueeritud. Liiklust Tallinna-Tartu maanteel ei suletud, küll võib aga sõitjaid suits häirida.

Tulekahju sai alguse kell 15.58 ja selle kustutustööd veel käivad. Millest tulekahju alguse sai, selgitab hilisem uurimine.

Viikingite Küla asub Pirita jõe ääres 30km kauguselt Tallinna kesklinnast Tallinna-Tartu maantee ääres. Menukas ajaveetmiskohas on restoran ja majutusasutus. Teemapark on inspireeritud 8.-11. sajandi Eesti viikingikultuurist.