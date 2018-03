Ei loomaarst ega politsei pole kuu aja jooksul tuvastanud lemmikloomade mürgitusjuhtumite sagenemist, pigem on levinud asjatu paanika.

Pet City veterinaar Heli Säre ütleb ERRile, et talvel tuleb kuus paar korda ette jahutusvedeliku mürgitusi, sest see on magusa maitsega ja meeldib loomadele.

"Kui loomal on tekkinud etüleenglükooli mürgitus, siis eralduvad sellised kristallid, mis me saame uriiniproovist mikroskopeerimisel näha, mis kinnitab diagnoosi, et tegemist on etüleenglükooli mürgitusega," rääkis Säre.