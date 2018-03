Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lääne- ja loodetuul, pärastlõunal ka edelatuul 7-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Ilmateenistuse teatel on pühapäeva öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Loode- ja läänetuul tugevneb 5-10, põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Külma on 6-11, Kagu-Eestis kuni 15 kraadi. Hommikuks temperatuur tõuseb.

Pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt kuivad. Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja järgneval ööl ilm selge, olulise sajuta ja külm. Õhutemperatuur langeb mõnel pool kuni -15°C.

Liiklejatelt oodatakse infot teeolude kohta telefonil 1510.

Lisainfot teeolude kohta vaata http://www.tarktee.ee. Nutitelefonis on maanteeinfo kättesaadav aadressil http://m.tarktee.ee.

Vaatamata kalendrikevade algusele toob eelolev nädal veel krõbedaid miinuskraade ja lumesadu.

Esmaspäeval jõuab madalrõhkkond Eesti kohale. Öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub läänekaaretuul 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab mitmel pool lund ja lörtsi. Puhub lääne- ja edelatuul 5-9, puhanguti 12, saartel kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi, õhtul langeb 0 kuni -2 kraadini.

Teisipäevaks jääb Eesti madalrõhuvööndisse. Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub läänekaaretuul, hommikuks pöördub põhjakaarde 3-9 m/s. Külma on 2-7 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub põhjakaaretuul 3-8 m/s, õhtupoolikul tugevneb saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi.