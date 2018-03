Laupäeva hommikul said Lõuna-Liibanonis teenivad Eesti kaitseväelased kätte ÜRO Liibanoni rahuvalemissiooni UNIFIL teenistusmedalid. Praegusel Eesti kontingendil jääb missiooni lõpuni vähem kui kolm kuud.



"Antud medalitega tänab ÜRO sõdureid ja sellega ühtlasi riike, kes siin Liibanonis rahu tagamisse oma panuse on andnud. Olen Eesti sõdurite senise panusega rahul ja tean, et nad suudavad jätkata samal heal tasemel missiooni lõpuni," ütles Eesti Liibanoni kontingendi ülem major Margus Mikk.



ÜRO tugipunktis 2-45 toimunud pidulikul tseremoonial andis teenistusmedali Iiri-Soome pataljoni liikmetele UNIFIL-i missiooni ülem kindralmajor Michael Beary Iiri kaitseväest. Lisaks medaliparaadile tähistatakse täna pataljonis ka Iiri rahvuspüha Püha Patricku päeva.



Praegune Eesti kontingent Liibanonis alustas oma kuuekuulist teenistust ÜRO rahuvalvemissioonil eelmise aasta novembris ja naaseb Eestisse mai lõpus. Eesti rahuvalvajate peamiseks teenistuskohaks Liibanonis on Beirutist ligikaudu 115 kilomeetri kaugusel mägises Bint Jubayl nimelises piirkonnas paiknev ÜRO tugipunkt 2-45, mis asub merepinnast umbes 800 meetri kõrgusel.



Iiri-Soome pataljoni IRISHFINBATT koosseisu kuuluv Eesti kontingent koosneb jalaväerühmast Estpla-24 ning staabiohvitseridest ja -allohvitseridest. Kontingendi tuumikuks olev jalaväerühm Estpla-24 on moodustatud 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni lahingutoetuskompanii baasil. Kokku on Eesti kontingendi suuruseks Liibanonis ligikaudu 40 kaitseväelast.



Soome kompanii koosseisu kuuluva Eesti rühma ülesandeks Liibanoni rahuvalvemissioonil on vaatlus, patrullid, kontrollpostide mehitamine ja rahuvalvealased operatsioonid, mille käigus tehtaks muuhulgas koostööd ka Liibanoni relvajõududega.