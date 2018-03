Poistebändist Beyond Beyond tuntud noor laulja Karl Killing on asunud raha koguma et suveks USA-sse a capella stiilist laulmist õppima minna. Noormees loodab raha kokku saada gofundme.com lehel annetusi kogudes.

"Mu nimi on Karl Killing. Ma olen 16-aastane ja ma olen pärit tillukesest riigist Euroopas, mille nimi on Eesti," tutvustab laulja end lehel.

Noormees lisas, et saatis enda avalduse a capella laagrisse kandideerimiseks viimasel hetkel ning tal vedas, et teda üldse märgati.