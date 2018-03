Keit Paju

Koit: selline igihaljas lugu! See on ju lihtne lugu, aga sa tegid sellest täiesti enda versiooni. Teil on kõigil noodid olemas, aga oluline on see, et kuidas närv vastu peab. Sinu puhul ma ei saanud aru, et sa üldse närvis oleks. Sinus on mingi huvitav nüanss, mida teistes pole.