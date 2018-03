Reisirongidega tehti 2018. aasta kahe esimese kuuga üle 1,2 miljoni sõidu, reisijate arv kasvas 9%. Tallinna ja Narva vahel sõitjate arv on aastaga kahekordistunud.

Elroni rongireisijate arv on jätkuvalt tõusuteel. Märkimisväärset kasvutrendi näitab Narva suund, kus lisaks Tallinna ja Narva vahel reisijatele on ka Tallinna ja Jõhvi vahel sõitjate arv kahekordistunud.

„Mul on väga hea meel, et meie pingutusi on saatnud edu ning esimese kahe kuu jooksul tehti ligikaudu 100 000 sõitu enam kui eelmisel aastal,“ ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Iga auto asemel rongiga tehtud sõit on võit – reisija võidab endale aega ja ühiskond võidab läbi puhtama keskkonna.“

„Rõõmu valmistab ka veebimüügi tubli kasv, mis on tänaseks sularahamüügi osakaalu ületanud. Julgustame ka edaspidi pileteid internetist ette ostma, see on ka märgatavalt soodsam,“ lisas Kongo.

Elroni piletitulu oli veebruaris 1 145 000 eurot, 18% rohkem kui möödunud aasta samal perioodil.