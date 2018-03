Reedel kuulutati Kultuurikatlas pidulikul Loovusfestivali Kuldmuna 2018 auhinnagalal välja parimad turunduskommunikatsiooni lahendused reklaami, disaini, digitaalse reklaami, suhtekorralduse ning üritusturunduse kategooriates.

Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu (ETKAL) juht Lola Tehver lausus, et Kuldmuna konkursile esitatud tööde arv oli rõõmustavalt suur, mis võimaldas žüriidel teha valiku väga mitmekesiste ja loovate lahenduste seast. "Võidumunade saak on kahtlemata väärikas ja kõik auhinna saanud võivad enda üle suurt uhkust tunda!" ütles Tehver.

Tehver lisas, et kuna tegemist on Kuldmuna juubeliaastaga, siis tänavu hindasid võistlustöid Eesti oma tunnustatud ja väärikad tegijad, kellest paljud on ka Kuldmuna konkursil juba aastaid kaasa löönud.

Kes olid parimad?

reklaamiagentuur: Optimist

üritusturundusagentuur: Jolo s

suhtekorraldusagentuur: Meta Advisory

disainiagentuur: Hmmm

parim klient: Viru Keskus.

panus Eesti turundusse: Best Marketingi rajaja ja konverentside programmijuht Hando Sinisalu.

Tänavusele Kuldmuna konkursile esitati rekordilised 719 võistlustööd, mille hulgast valis žürii välja võitjad viies põhikategoorias ning lisaks tuli valida ka noortele suunatud Pesamuna konkursi võitja. Auhinnagalal jagati välja 42 Kuldmuna, 42 Hõbemuna, 50 Pronksmuna ning 5 erimuna.