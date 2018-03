Kapten nentis, et kuigi alusel on jääklass, avaldab jää sellistes oludes - tugeva tuulega - laevale väga suurt survet ja seadmed ei pruugi vastu pidada. Nii on jää aluse sel talvel juba mitu korda rivist välja viinud. Õnneks on laev siiski enamasti ühe päeva või veel kiirema ajaga korda saadud.

"Eile oli jää press tugev ja rüsijääd oli palju, olud olid karmid," selgitas Liiv. "Eks see talvine meresõit kord selline on."