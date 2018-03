USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine asedirektor Andrew McCabe vallandati reedel vaid umbes ööpäev enne, kui mees oleks saanud pensionile jääda.

McCabe astus ametist tagasi juba jaanuari lõpus. Siiski pidi mees märtsi teise pooleni FBI palgale jääma, et saada FBI töötajatele määratud pensioni (McCabe on 49aastane). Nüüd aga ei ole McCabe'il hõvede saamiseks vajalik teenistuse pikkus täis tiksunud.

BBC kirjutab, et McCabe'i vallandajaks oli USA justiitsminister Jeff Sessions. Justiitsminister süüdistas McCabe'i info lekitamises ning uurijate eksitamises. McCabe eitas süüdistusi ning väitis, et tema vallandamine on seotud hoopis sellega, et ta uuris president Donald Trumpi kampaaniameeskonna kokkumängu Venemaaga valimiste ajal.

Trumpile on McCabe ammu pinnuks silmas olnud ning ta kiitis kohemaid heaks Sessionsi otsuse mees vallandada. Trump jagas oma rõõmu otsuse üle ka Twitteris.

"Andres McCabe on vallandatud. See on suurepärane päev kõvasti töötavatele meestele ja naistele FBI-is, see on suurepärane päev demokraatiale," säutsus Trump. "Võltsvaga James Comey oli ta ülemus ja jättis McCabe'ist mulje kui kooripoisist. Ta teadis kõike nendest valedest ja korruptsioonist, mis FBI kõrgemal tasandil oli!"

