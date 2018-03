Saates „Hästi, Eesti!“ stuudios heitis põgusa tagasivaate enda nooruses tehtud heategudele Terminaatori solist Jaagup Kreem, kes on muuhulgas ka Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu liige.

"Kui ma koolis nägin kellelgi hinges kurbust, siis ma läksin ja rääkisin. Mul oli paar sellist sõpra, kellega siiamaani läbi käin," rääkis Jaagup Kreem ja lisas, et temasuguselt ülielavalt rüblikult oodati empaatilist käitumist küll kõige vähem. Mis puudutab koolikiusu, siis seda oli tulevase rokkari koolipõlves samuti, olgugi et teisel viisil.

"Mul on selline tunne, et tänapäeval on koolikiusamine läinud räigemaks. Kuidagi hullemaks," rääkis Jaagup Kreem. "Vanasti said silma siniseks ja unustatud – tavaliselt said ka muidugi asja eest."