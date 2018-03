Venemaa kavatseb välja saata 23 riigis viibivat Briti diplomaati. See on vastusamm Suurbritannia otsusele saata enda riigist välja 23 Vene diplomaati.

BBC kirjutab, et Suurbritannia saatis Vene diplomaadid maalt välja seoses endise spiooni Sergei Skripali mürgitamisjuhtumiga. Endine spioon Sergei Skripal ja tema tütar mürgitati 4. märtsil Inglismaal Salisburys närvimürgiga Novitšuk.

Esmaspäeval teatas Briti peaminister Theresa May, et Skripali ning tema tütre mürgitamise taga on väga suure tõenäosusega Putini valitsus, kuna närvimürk, millega kaht inimest tappa üritati, pärineb Venemaalt. Putin on süüdistusi kommenteerides öelnud, et britid võiks esmalt ise asjas selgusele jõuda, misjärel saaks sel teemal edasi kõnelda.

Venemaa välisministeerium ütles, et Briti diplomaadid lahkuvad riigist nädala jooksul. Ühtlasi andis välisministeerium teada, et plaanitakse sulgeda Briti konsulaat Venemaal, mille eesmärk on edendada kahe riigi vahelisi kultuurilisi suhteid.