Täna tähistatakse püha Patricku päeva. See on tavaliselt 17. märtsil tähistatav katoliiklikku päritolu usupüha, millest 20. sajandil kujunes ülemaailmselt tähistatav iiri kultuuri püha. See sai nime Iirimaa tuntuima kaitsepühaku, püha Patricku järgi. 90ndatel Eestis populaarne olnud tähtpäev on nüüd taas populaarsust kogumas.

Algselt oli püha Patricku päev vaid katoliku kiriku kalendris pühale Patrickule pühendatud päev. Ametlike usupühade hulka arvati see 17. sajandi alguses. Ajapikku on püha siiski ilmalikustunud ning ületanud konfessioonide piirid.

Tänapäevase populaarsuse saavutas püha Patricku päev Põhja-Ameerikasse emigreerunud iirlaste seas, kes 1737. aastal korraldasid Bostonis esimese püha Patricku päeva paraadi. 1780. aastal andis kindral ja hilisem esimene Ameerika Ühendriikide presidentGeorge Washington, kelle alluvuses Ameerika kontinentaalarmees olid ka iiri päritolu sõdurid, 17. märtsi oma väeosadele vabaks, "märgina solidaarsusest iirlastega, kes võitlevad oma iseseisvuse eest".