Näitlejanna Marta Laan räägib tänase LP veergudel, et teadis juba oma näitlejatee alguses, et selle ametiga Eestis rikkaks ei saa.

Laan möönab, et võimalik on ära elada ka vaid teatripalga eest, kuid hea on siiski midagi lisaks teha, näiteks reklaame sisse lugeda.

„Kui noorel on energiat ja teotahet ning soov ennast arendada, siis keegi kätt ette ei pane. Olen seda usku, et kui inimene tahab teenida palju raha ja see on tema eesmärk, siis on see võimalik.” Marta rõhutab, et loomulikult on ka kultuuritöötajate palgad väikesed, ent eelkõige võiksid tõusta pensionid.

Refereeritud artikli täistekst LP-s.