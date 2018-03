Tallinna loomade varjupaigast on uue kodu leidnud tuhatkond looma. Tallinnas Paljassaare teel on koht, mis just kuningriigi mõõtu välja ei anna. Või kui, siis kodutute koerte oma.



Selles äraspidises kuningriigis hakatakse hüljatud loomale pärast kahenädalast peatust uut kodu otsima – ja nagu selgub, siis sugugi mitte tulemusteta. Nii on selles kurbloolises tökatipurgis ka väike tilk mett.

“820 looma on saanud siit endale uue kodu – päris suur arv, nii et häid inimesi meie maailmas veel jätkub,” ütles telesaate “Hästi, Eesti!” raames eksperimendi mõttes kodutu koeraga sama puuri jaganud Jüri Aarma.



Muuseas, hea uudis on see, sõber Lolita, kellega Aarma puuri jagas, on tänaseks ka kodu leidnud.