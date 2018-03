Kirjanik Leelo Tungal (70) räägib laupäevalehes LP peagi kinodesse jõudvast filmist "Seltsimees laps", mis käsitleb naise enda lapsepõlve ärevamaid aastaid.

Kirjanik meenutab, et nõukaagne taganuhkimise süsteem oli hirmus. "Kõik see, mida dissidentidega tehti veel palju hiljemgi, ka kaheksakümnendate keskpaigas ja millises maailmas me elasime," mäletab Tungal.

Kirjanik meenutab, et kui Vene võimud ta ema ära viisid, kartis ta vene keelt kohutavalt.

"Olin seda kuulnud kaks korda: siis, kui küüditati mu vanaema, ja siis, kui viidi ära mu ema," teab Tungal, kust hirm alguse sai.

