Ilmaprognoosi järgi tuleb nädalavahetuse ilme igati talvine. Miinuskraadid ulatuvad alla kümne ning lisaks puhub tugev tuul.

Ilmaprognoosi järgi on täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Hommikul püsib õhutemperatuur valdavalt allpool -10°C. Paiguti on härmatist mille tõttu on teedel libeduseoht!

Laupäeval tuleb riigi ilmateenistuse andmedel kõrgrõhkkonna idaservas meil vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Põhjakaare tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -9..-15, kohati rannikul -7°C-ni , päeval tõuseb -1..-5°C-ni.



Pühapäeval eemaldub kõrgrõhuala läände ja Teravmägedelt liigub madalrõhkkond Skandinaavia põhjaossa. Päeval laieneb selle lõunaserv üle Eesti. Ilm püsib selga ja sajuta. Lääne- ja edelatuul tugevneb 7-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur langeb öö esimesel poolel -7..-12, kohati -14°C-ni, hommikuks tõuseb ja päeval on 0..+3°C-ni.