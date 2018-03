Kui möödunud nädala lõunakaare tuuled viisid Soome lahel jää Eesti poolelt põhja suunas üle lahe, siis nüüd on mitu päeva puhunud põhjakaare tuuled jää meile Soomest tagasi toonud.

Tihedalt on jääd täis pakitud Rohuneeme tipu Muuga lahe poolne rand, aga ka oma pool Muuga lahte ja avamerdki. Kohati on rüsijää ka madalikele pakkinud ehk kohalikus keeles krunninud. See tähendab, et jäätükid on väga tihedalt kokku pressitud ja üksteise otsa surutud.

Prangli laeva Wrangö liikumist pole jää eriti seganud, kuigi seda leidub ka Leppneeme sadamas. Paljudes kohtades on külm kasvatanud kalda äärde kena sileda kinnisjää, kus hea uisutada.