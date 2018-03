Tänases "Klassikatähtede" võistlusvoorus tuli osalejatel end harjumuspärastest raamidest lahti raputada ja välja tuua oma talendi varjatud pool, esinedes koos täiesti ebatraditsioonilise partneriga. Mängukaaslased olid võistlejate endi valitud, akrobaadist tantsijate ja valguskunstnikeni. Teise ülesandena tuli muusikutel helides elama panna stseenid Theodor Lutsu mängufilmist "Noored Kotkad".

Televaatajate ja žürii häälte liitmisel osutus neljanda saate säravaimaks Arko Narits.



Esitustesse tõid särtsu iluvõimleja Aia Adele Narits, Fire Factory tulekeerutajad, balletiartist Brandon Alexander, näitleja Grete Jürgenson, helilooja Margo Kõlar koos voltimismasina ja elektroonikaseadmetega ning võistlustantsija Liina Kask.



Saatest lahkus viiuldaja Linda-Anette Verte.

Žürii liikme Juhan Tralla hinnangul on "Klassikatähtede" sarjal oma sisemine elu ja loogika. "Me peame aktsepteerima selle kulgu ja nautima selle protsessi ilu ja valu. Minu jaoks isiklikult oli Linda-Anette väljalangemine tõeline traagika", kahetses Tralla. "Tõsi, tänases saates ei suutnud ta nii hiilata kui varem, kuid oleksin kindlasti lootnud teda näha finaalis. Kui publik nii hääletas, siis meie asi on seda aktsepteerida ja anda endale aru, et see sari on kõigest üks mäng. Kunst on alati vaieldav", ütles Tralla.