Kas teadsid, et mõningate hinnangute kohaselt oli 2002. aastal paigaldatud Suurbritanniasse ligi 4,2 miljonit turvakaamerat, millest 500 000 asus Londonis ning mille järgi võis iga kodanik jääda keskmiselt kuni 300 korda päevas videolindile? 2011. aastal avaldati väidetavalt realistlikum hinnang, mille järgi on Londonisse paigaldatud aga veidi vähem kaameraid - nimelt 1,85 miljonit.

Meie teekond salvestub videolindile hetkest, mil väljume uksest ning asume teele sihtpunkti poole. Olgu selleks töö, kool, kohvik, spordiklubi, meelelahutus- või kaubanduskeskus ning kasutagu me selleks autot või ühistransporti. Võib-olla valime hoopis mõnusa jalutuskäigu läbi pargi. Kuigi Eestis ei ole Suurbritanniale sarnast arvutust välja toodud, on teada, et näiteks üks Tallinnas asuv korteriühistu lasi oma kinnistule paigaldada kokku tervelt 17 valvekaamerat.

Mõelgem nüüd taaskord kõigi eelnimetatud avalike ruumide ning kõikide linnas paiknevate kinnistute peale – kui suur hulk kaameraid meie igapäevaelu salvestab? On see turvalisust suurendav või hoopis vähendav? Terase kaamerasilma eest ei ole varjuda suutnud ka ERKI Moeshow 2018 korraldajad. Kas sina aimad, kuhu noored suundumas on, ning kas jälgitavus võib nende salajased plaanid peagi avalikuks teha?