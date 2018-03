USA teadlased leidsid, et vähiravim võib märkimisväärselt taastada autismispektri häirega (ASD) seostatavaid sotsiaalseid puudujääke.

Praeguseks on Buffalo ülikooli teadlased demonstreerinud romidepsiini hämmastavat mõju vaid loomkatsetes, kuid need on paljutõotavad ja võivad sillutada teed autistide suhtlusoskuse parandamiseks ravimi abil, vahendab newatlas.com.

Kõnealune uurimus keskendub Shank3-nimelisele geenile. Varasemad uurimused on näidanud tugevaid seoseid Shank3 vaeguste ja ASDga seostatavate käitumismustrite vahel.

Hiired, kellel Shank3 on desaktiveeritud, on ilmutanud autismilaadset käitumist, sealhulgas kompulsiivseid korduvkäitumisi ja ärevust. Kui aga Buffalo teadlased neile hiirtele vaid kolme päeva jooksul väikeses doosis lümfivähi raviks kasutatavat romidepsiini manustasid, paranes nende käitumine kuni kolmeks nädalaks. Mõju kestus annab alust arvata, et inimeste puhul võib samasugune ravi olla püsiva mõjuga ‒ kolm nädalat hiire elus on võrdne mitme inimeluaastaga.

Vähiravimite soodsat mõju Shank3-le on tõestanud varasemgi katse. 2016. aastal kasutasid Massachusettsi tehnoloogiainstituudi teadlased väljalülitatud geeniga hiirte puhul rinnavähiravimit tamoksifeeni. Nendegi loomade käitumine muutus positiivses suunas: ärevus kahanes ja motoorsed oskused paranesid.