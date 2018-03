Kõik vana on taas moes. Seda tunnistab ka omaaegne kultusbänd The Flowers of the Universe, kelle andunud fännid nõuavad uusi lugusid ja kaasaegsemaid salvestusi.

Nii saigi seekord uue plaadi materjalidest salvestatud Tõnu Trubetsky "Alley Of The Lonely Hearts", millele tehti kohe ka video. Bändi liikmed lubavad, et täispikka plaati saavad huvilised juba suvel näppude vahel hoida.

Bändi järgmine kontsert on 31.märtsil Tallinnas Kivi Paber Käärides, kus neid soojendavad Up The Sky ja Magnificent Disaster.