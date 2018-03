Eesti keele kõnelejatena oleme harjunud mõttega, et meid ootab ees tulevik ja mineviku jätame me seljataha. Ütleme, et miski juhtus aasta tagasi või et kohtumist lükati edasi. Ent kuigi aeg ise on universaalne, ei ole seda kõnekujundid, mida inimesed eri keeltes ajast rääkides kasutavad. Keel aga määrab ära, mismoodi me vaimusilmas ajavoolu kujutleme.

Juba 20. sajandi esimeses pooles juurutasid Ameerika keeleuurijad Edward Sapir ja Benjamin Lee Whorf arusaama, et keeled ei erine ainult sõnavaralt, häälikusüsteemilt ja grammatikalt, vaid ka tähendustelt ja neile rajanevalt maailmapildilt. Äsjase emakeelepäeva tuules tasub teadvustada, et meile tundub me mõttemaailm endastmõistetav, kuna me elame teatud metafooride järgi.

Keeleteadlased ja filosoofid George Lakoff ja Mark Johnson tõestasid raamatus „Metafoorid, mille järgi me elame“ (1980, eesti keeles 2011), et igapäevaelu on täis kultuurispetsiifilisi kõnekujundeid, mida me tavaliselt ei taju, kuid mis määravad inimeste mõtlemist ja käitumist. Räägime laua- ja toolijalgadest, lambipirnist, kapsapeast. Peame sõnasõda ja ründame üksteise seisukohti – seega tajume, et vaidlus käib võidu peale nagu sõda. Kui aeg on raha, siis saab seda raisata, kulutada, kaotada ja röövida. Selles on küll piiranguid, nagu märgib semiootik Mihhail Lotman raamatu eestikeelse väljaande eessõnas – me ei saa aega vahetada, hoiule panna, võlgu anda või öelda, et aeg ei haise.

Indiaanlastel varjab tulevik end selja taga