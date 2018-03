Reedel värvusid Tallinnas, Vabaduse väljaku valguspostid ja Jaani kiriku võlvkaared Iirimaa rahvuspüha, Püha Patricku päeva puhul roheliseks.

Tegemist on esimese ametliku Püha Patricku päeva rohestamisega Eestis, et tähistada ja tähtsustada Eesti ja Iirimaa vahelisi sõbralikke suhteid. Ürituse avavad ja linnarahvast tervitavad Iirimaa suursaadik Frank Flood ja Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf Vabaduse väljaku keskel orienteeruvalt kell 18.50. Jaani kiriku õpetaja Arne Hiob lausub eesti keeles keldi palve. Ka Eesti Setterite Klubi on iiri setterite esindusega kohal.

Vabaduse väljaku valguspostid püsivad rohelised 16.märtsi õhtust kuni 19.märtsi hommikuni. Kolmel õhtul kell 19 kõlab Jaani kiriku tornist Iirimaal tuntud Püha Patricku päeva kristliku hümni „Hail Glorious St. Patrick“ meloodia.

Erinevate objektide rohestamine Püha Patricku päeva puhul on saanud traditsiooniks kõikjal maailmas, kus elab iirlasi. Näiteks Austraalias värvub roheliseks Sydney ooperimaja, Prantsusmaal Eiffeli torn, Lätis Riia raekoda, Leedus Vilnele jõgi.

Iirimaa suursaadik Frank Flood loodab, et kohaliku iirlaste kogukonna ja Iirimaa sõprade toel muutub Eestiski Püha Patricku päeva tähistamine traditsiooniks.